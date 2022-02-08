الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

إطلالات خالدة لميجان ماركل والأمير هاري في مناسبات رسمية (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، من الشخصيات الملهمة، ليس فقط في الحياة والمواقف، لكن أيضًا بكل ما يخص أزياؤهم المتميزة على مر السنين، بينما يرتدي هاري في الكثير من الأحيان بدلات بسيطة، تحب ميجان ماركل الفساتين ذات الكاب وحذاء أكوازورا، وكثيرا ما ينسق الزوجين مظهرهما من خلال القطع الكلاسيكية، ودرجات الألوان الأنيقة.

وفقًا  لموقع insider ارتدت ميجان ماركل والأمير هاري بدلات أنيقة لحضور حفل جوائز إنديفور في لندن، إنجلترا، في فبراير 2018، حيث تكريم إنجازات المجتمع العسكري، ارتدت ميجان ماركل بذلة من ألكسندر ماكوين مع بلوزة بيضاء ناعمة مقترنة بحقيبة كلاتش من برادا وحذاء كعب عالي من مانولو بلانيك.

في هذه الأثناء، حافظ الأمير هاري على مظهره الكلاسيكي ببدلة زرقاء، والتي غالبًا ما تكون من اختياره.

2- ارتدى الزوجان ملابس يسهل الوصول إليها في جولتهما حول بريطانيا في الفترة التي سبقت حفل زفافهما، حيث المشي في شوارع إدنبرة، اسكتلندا، في فبراير، وارتدت ماركل معطفًا منقوشًا من بربري وبنطلون ذو ياقة عالية، وبنطلون بقصة ضيقة من فيرونيكا بيرد، وجوارب جيمي تشو، حيث ارتدت أيضًا من المعطف الرمادي إلى السترة الزرقاء فوق مجموعة السترة ذات الزر السفلي.

3- هذه الصورة في  12 مارس 2018  خلال خدمة يوم الكومنولث في لندن، إنجلترا، حيث نسق الزوجان مظهرهما البحري والأبيض، بينما كان هاري يرتدي بدلة باللون الكحلي مع قميص أبيض وربطة عنق بورجوندي، ارتدت ماركل معطفًا باللون الكريمي من أماندا واكيلي وفستانًا باللون الكحلي، قامت بإقران هذا بقبعة بسيطة متطابقة، وقابض Mulberry، وحذاء كعب عالٍ من Malono Blahnik.

4- ارتدى الزوجان لوحة ألوان مكملة لمنتدى شباب الكومنولث في لندن في أبريل 2018، الزوجان ارتدا ملابس أنيقة وبسيطة لطقس الربيع للقاء المندوبين فى منتدى شباب الكومنولث ، حيث يناقش الشباب قضايا الأجيال المختلفة.

اختارت ماركل ارتداء المصممين الأستراليين في فستان الشمس المقلم بأزرار وحزام من Altuzarra مع سترة كاميلا ومارك على كتفيها وحقيبة من Oroton، تفصل بدلة هاري غير الرسمية لوحة ألوان ميجان المكتملة تمامًا.

5- الصورة خلال حدث رياضي أسسه هاري للجنود والنساء الجرحى ، بدأ الزوجان أنيقين بلا مجهود في سترات منسقة.

ارتدت هاري بدلة باللون الكحلي وربطة عنق رمادية بينما ارتدت ماركل نفس سترة ألكسندر ماكوين التي ارتدتها في حفل توزيع جوائز إنديفور 2018، أعطى فستانها الأخضر الممتع والمليء بالزهور على شكل حرف A من Self Portrait مظهرًا جديدًا من الألوان لمظهر الزوجين.

الأمير هاري ميجان ماركل القطع الكلاسيكية ولوحات الألوان الأنيقة لوحات الألوان الأنيقة القطع الكلاسيكية

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