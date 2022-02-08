الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 29 محضرا في حملات لتطبيق إجراءات «كورونا» بالغربية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية في محافظة الغربية حملات مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، اليوم الثلاثاء، أسفرت عن تحرير 29 محضرا متنوعا، منها 11محضر كمامة، و9 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئة، و5 محاضر نظافة، خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 20 مسجدا، و27 مدرسة، و5 مواقف سيارات و4 جمعية زراعية و30 شارعا، و6 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محلية قروية، و15 ماكينة صرف آلي بالقرى، و38 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.

الغربية حملات مكثفة الاجراءات الاحترازية كمامة محاضر إشغال طريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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