محافظ الدقهلية يمنع تصوير الأسر المحتاجة لمساعدات التضامن

انفعل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على عدد من المتواجدين بساحة مركز القيادة والتحكم خلال تسليمه أجهزة تعويضية على المحتاجين وتوزيع مساعدات تمكين اقتصادى ومنعهم من تصوير الحضور مراعاة لمشاعرهم.

وطالب محافظ الدقهلية من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمنع تصوير المحتاجين قبل أو أثناء تسليم الأجهزة التعويضية.

جاء ذلك خلال تنظيم مديريه التضامن الاجتماعى بالدقهلية قافلة التمكين الاقتصادى للاسر والفئات الاولى بالرعاية وتدشين مشروع نقل مرضى الغسيل الكلوى من والى المستشفات تزامننا مع احتفالات محافظة الدقهلية بالعيد القومي.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن القافلة تنقسم لأربعة محاور رئيسية وهى مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وعددهم 26 مشروع بتكلفة 200 ألف جنية وتسليم أجهزة وأطراف صناعية لحالات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد (35) فرد باجمالى 100 ألف جنيه تدشين مشروع النقل المجاني للمرضى بعدد 8 سيارات.



وتم عرض آليات الجمعيات الأهلية في مواجهة جائحة كورونا (دعم مستشفيات العزل بالمطهرات والكمامات – توفير أنانيب الاكسجين وأجهزة لتنفس لحالات العزل المنزلي).



وأكد مختار، على أن توزيع الاجهزة التعويضية يأتي فى إطار احتفال الدقهلية بعيدها القومي ويوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على الحملات الصليبية بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا في فبراير عام 1250 ميلادية.

وأعلن الدكتور وائل عبد العزيز مدير التضامن الاجتماعى أن الفئات المستهدفة الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومستفيدي تكافل وكرامة وان عدد المشروعات الصغيرة 26 مشروع منهم 15 مشروع انتاجي وعدد 11 تجاري وعدد الأجهزة التعوضية 33 (كراسى متحركة – عجل بدال – أطراف صناعية).

وأضاف عبد العزيز أن عدد السيارات 8 سيارات فان بإجمالي تكلفة القافلة 2.3 مليون جنيه وأن المشروعات الإنتاجية (صناعة خبز- ماكينات خياكه- ماكينات اوفر- مركب صيد – عربات متنقلة) والمشروعات التجارية (كشك بقالة- تجارة زجاج-ماكينات تنظيف فراخ).