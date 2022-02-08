مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن موعد إقامة دورته الثانية في جدة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، صباح اليوم، عن مواعيد دورته الثانية، والتي ستقام في مدينة "جدة البلد" بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية.

وشهدت الدورة الأولى المنتهية منذ أيام قليلة حيث عرض 138 فيلماً، واستقطبت أكثر من 30 ألف مشاهد من عشاق السينما، كما شارك فيها 3,115 شخصاً من محترفي صناعة السينما والإعلاميين والطلبة الذين توافدوا لحضورها.

وعلى مدار 10 أيام وفي البلد في جدة – بعمقها التاريخي والثقافي، الذي صنّفته اليونسكو إرثًا إنسانيًا وعالميًا، أقيمت فعاليات الدورة الافتتاحية على حيث توزّعت العروض على 5 مسارح أقيمت خصيصاً لاستضافة عروض المهرجان، إضافة إلى أنشطة أخرى أقيمت في أنحاء المدينة، بما فيها عروض الواقع الافتراضي والتقني، والعديد من المشاريع والمعارض الفنية والثقافية.

استضافت السجادة الحمراء للمهرجان في دورته الافتتاحية وإضافة إلى عروض الأفلام والندوات والمحاضرات، نخبة من ألمع النجوم والمواهب المحلية والعربية والعالمية، بمن فيهم هيفاء المنصور، ويُسرا، وليلى علوي، وهيلاري سوانك، وكاثرين دينوڤ، وكلايڤ أوين ورانڤير سينغ، وديبيكا بادوكون، وأنطوني ماكي، وڤينسنت كاسل وغيرهم.

وخلال الدورة الافتتاحية عرض المهرجان 138 فيلماً طويلاً وقصيراً من 67 بلدا بـ34 لغة، 38٪ منها هي لمواهب إخراجية نسائية.

وقدمت الدورة الأولى 27 فيلماً سعودياً جديداً، تأكيدًا على حالة الحراك الفني والثقافي التي تشهدها المملكة، واحتفاءً بالموجة الجديدة من المواهب المحلية، حيث فتح الباب أمام الجمهور من جميع أنحاء العالم لاكتشاف مدى تنوع المجتمع السعودي، وبالتالي جاء المهرجان ليكون منصة هامّة لتقديم المواهب والإبداعات السعودية إلى العالم.

كما حققت فعاليات سوق البحر الأحمر التي أقيمت بالتزامن مع المهرجان نجاحاً كبيراً في الربط بين صناعة السينما المحلية والعربية والعالمية، حيث استضاف السوق على مدى 4 أيام برنامجاً غنياً من الأنشطة المتعلقة بالإنتاج المشترك، والتوزيع الدولي، وفرص الإنتاج والاستثمار الجديدة.