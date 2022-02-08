أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٧ من إصدار: “الزراعة في كل مصر” موضحا بالإنفوجراف والفيديو، الجهود والأنشطة التي قامت بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١ إلى ٧ فبراير الجاري.



شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، خلال هذا الأسبوع، حملة مكبرة على محلات وأسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن و94 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 5 آلاف و279 رأس ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الأغنام و الطاعون، كذلك تم عقد 8 ندوات إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة، ومرض السعار، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 2 فدان، عطفا على المرور على زراعات القمح للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول، وعقد ندوة حقلية بحضور المزارعين للتوعية بأهم الأمراض التي تصيب القمح في هذه الفترة.



وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة (8) حالات تعد على الأراضي الزراعية، كما تم شن حملة على أسواق المبيدات، حيث تم ضبط عدد (29) عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المحظور وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وعقد اجتماع لأعضاء الحملة القومية للقمح، ضمن أعمال المتابعة للمحصول، و(35) ندوة بجميع مراكز المحافظة، ناقشت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

فيما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، ١٧ حملة على أسواق اللحوم، حيث تم خلالها المرور على 202 مركز لبيع وتداول اللحوم، حيث تم ضبط 856 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعاتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والانتهاء من تحصين أكثر من 42 ألف جرعة ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، وأكثر من 5 آلاف جرعة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين أكثر من 3000 جرعة ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 100 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، وأيضا تنظيم 49 ندوة إرشادية و119 لقاء، لتوعية المزارعين والمربين.



أما مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة أعلنت إزالة عدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وتشكيل لجان لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تختص تلك اللجان بتلقي البلاغات والشكاوى عن أي تعدى على الأرض الزراعية أو الشروع فيها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحول وقوع التعدي في المهد، وأعلنت أيضا مديرية الزراعة بالنوبارية، إزالة عدد 10 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بقرى البستان بالنوبارية، كما واصلت حملاتها على محلات بيع وتداول الأسمدة والمبيدات، وتم تحرير ٧محاضر لمحلات بدون ترخيص ومبيدات مجهولة المصدر وغير مسجلة.



وخلال هذا الأسبوع أيضا، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة على محلات وأسواق اللحوم، حيث تم ضبط 139 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والانتهاء من تحصين 12 ألف و451 رأس ضد جدري الضأن والجلد العقدي، 940 رأس ضد مرض الحمى القلاعية، 503 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و161 رأس ضد مرض التسمم الدموي، كما تم عقد عدد 7 ندوة إرشادية، فيما استقبلت مديرية الزراعة بدمياط أصحاب مراكز تجميع الألبان بنطاق المحافظة، حيث تم عقد لقاء مفتوح، لمناقشة أهم الخدمات المقدمة لهم في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية بعنوان (المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان)، كما أعلنت المديرية بدء العمل بوحدة تصنيع منتجات الألبان بالمديرية، كما تم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضي بالمديرية والإدارات ومهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي وتم التنبيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لكافة اعمال حماية الأراضي والتصدي لأى حالة تعدى وإزالتها فوريا في مهدها.

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