الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لاعبة إيرانية تكشف تفاصيل مشاركتها في الألعاب الأولمبية «بكين٢٠٢٢»

كورتينا دامبيزو
كورتينا دامبيزو

للمرة الثانية عشر، تحجز إيران مكانها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وذلك منذ ظهورها لأول مرة في كورتينا دامبيزو 1956.

وعلى الرغم أنها لم تسجل الدولة الآسيوية ميدالية واحدة حتى الآن في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، إلا أنها تعتزم المشاركة في الدورة الاولمبية بأفضل اللاعبين.

وذكرت صحيفة طهران تايمز الإيرانية في تقرير لها اليوم، سلط الضوء على اللاعبين الإيرانيين في الدورة الأولمبية، أن عاطفة أحمدي، واحدة من الرياضيات الإيرانيات اللواتي يشاركن في دورة الألعاب الشتوية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه على الرغم من “الفوز بميدالية أمر صعب على المتزلجين الإيرانيين لأن دول أوروبا وأمريكا الشمالية مختلفة جغرافيا عن إيران، إلا أن اللاعبة الإيرانية من أفضل المتزلجين في إيران”.

وقد أعلنت صحيفة طهران تايمز الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على مشاركة الإيرانية عاطفة أحمدي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ٢٠٢٢.

 ونقلت الصحيفة الإيرانية عن المتزلجة الإيرانية عاطفة أحمدي، في لقاء خاص، أنها متحمسة للغاية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، مشيرة إلى أنها ستمثل إيران في التزلج الألبي في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وأشارت أحمدي إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية جمعت أفضل المتزلجين من جميع أنحاء العالم معًا في بكين، معربة عن سعادتها كشخص يريد التنافس مع أفضل اللاعبين حول العالم، وقالت: “الثلج في أولمبياد بكين الشتوية مصنوع بشكل مصطنع معتادين على التزلج على الجليد الجليدي”. 

وأضافت أحمدي، “سأبذل قصارى جهدي في الألعاب ولكني أدرك جيدًا أن لدي مهمة صعبة في المنافسة، مشيرة الي انها تتدرب بجد كل يوم استعدادا للمنافسة”.

وحسب تقرير الصحيفة الإيرانية، فإن اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا هي الإيرانية الوحيدة التي تأهلت لأولمبياد بكين.

وقبل أربع سنوات، أرادت تمثيل إيران في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في بيونغتشانج، كوريا الجنوبية، لكن اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية لم تختارها، قائلة إنها كان عمرها صغيرا.

إيران العاصمة طهران أهلا بكين ظهور كورتينا

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