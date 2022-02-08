واشنطن ترسل سربًا من «مقاتلات إف 22» المتطورة إلى الإمارات

قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن بلاده سوف ترسل سربا من مقاتلات إف 22 المتطورة إلى الإمارات، مؤكدا أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالا في التصدي للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها الإمارات مؤخرا.

وتابع في حوار مع وكالة أنباء الإمارات : "الولايات المتحدة ستدعم دولة الإمارات لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته" مشيرا الى ان الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فعالية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار".

وأضاف ماكينزي: "على الرغم من أن الهجمات على الإمارات العربية المتحدة مقلقة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن دولة الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، وأعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية".

وسبق وقالت الولايات المتحدة الأربعاء الماضي: إنها سترسل طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات في أعقاب هجمات صاروخية نفذتها جماعة الحوثي اليمنية، وشملت هجوما تم إحباطه على قاعدة تستضيف قوات أمريكية

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء أن واشنطن سترسل المدمرة يو.إس.إس كول المسلحة بصواريخ موجهة لمرافقة البحرية الإماراتية قبيل زيارة السفينة لأبوظبي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان "أبلغ الوزير ولي العهد أيضًا بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات الحالية، وكرسالة واضحة على أن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".

واعترضت الإمارات يوم الإثنين الماضي صاروخًا أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي، في ثالث هجوم من نوعه في غضون أسبوعين أعلنت المسؤولية عنه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، والتي تقاتل تحالفا تقوده السعودية ويضم الإمارات.

وقبل ذلك بأسبوع قال الجيش الأمريكي إنه أطلق عدة صواريخ باتريوت لاعتراض صاروخين قال الحوثيون إنهم أطلقوهما على قاعدة الظفرة الجوية الإماراتية.

وقال السفير الإماراتي لدى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن بلاده ربما تُحدث قدراتها الدفاعية وتجري محادثات مع الولايات المتحدة.