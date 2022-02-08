الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إقبال جماهيري لشراء مستلزمات الأسرة من منافذ «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع الإقبال الجماهيري لشراء الأسرة المصرية مستلزماتها من منافذ مبادرة كلنا واحد بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة .

ونظراً لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التى يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60% ، بالمنافذ والسرادقات ، حيث تقرر مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد حتى يوم 15 فبرايرالجاري.

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

وزارة الداخلية السلع الغذائية تخفيض الأسعار كلنا واحد مبادرة اقبال المواطنين

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