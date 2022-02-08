الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تبدأ الخميس.. «الأوقاف» توزع 25 طن لحوم صكوك إطعام كدفعة ثانية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف، يوم الخميس المقبل وحتى الأربعاء 16/ 2/ 2022م بشائر الخير بتوزيع 25 طنًا من لحوم صكوك الإطعام كدفعة ثانية، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

حيث سيتم توزيع (25) طنًّا على المحافظات الآتية:
(القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادي الجديد) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (50) طنًّا لحوم صكوك إطعام حتى الآن.

وسيتم التوزيع على النحو التالي:
أولًا: يوم الخميس 10/ 2/ 2022م
م المحافظة الكمية
1. القليوبية 3
2. السويس 1

ثانيًا: يوم الجمعة 11/ 2/ 2022م
م المحافظة الكمية
1. المنوفية 2

ثالثًا: يوم السبت 12/ 2/ 2022م
م المحافظة الكمية
1. أسيوط 3

رابعًا: يوم الأحد 13/ 2/ 2022م
م المحافظة الكمية
1. سوهاج 3
2. قنا 3

خامسا: يوم الاثنين 14/ 2/ 2022م
م المحافظة الكمية
1. الأقصر 2
2. أسوان 2

سادسًا: يوم الثلاثاء 15/ 2/ 2022م
م المحافظة الكمية
1. الغربية 3

سابعًا: يوم الأربعاء 16/ 2 / 2022م
م المحافظة الكمية
1. شمال سيناء 2
2. الوادي الجديد 1

وأكدت  غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها :


- التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه.


- كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.


ومن ناحية أخرى، يعتمد وزير  الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إشهار (53) مسجدًا إشهارًا محليًّا على مستوى الجمهورية , منها (48) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا ، و(5) مساجد صيانة وترميمًا.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد وعمارتها.

وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام 25 طن ا الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف الأوقاف خلال مشروع صكوك الإطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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