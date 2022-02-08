الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تتحرى عن واقعة العثور على جثتي طفلين بترعة بشمال سيناء

غرق
غرق

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بطلب تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثتي طفلين في ترعة السلام بمركز العبد شمال سيناء؛ لكشف ملابسات الواقعة، وتسليم الجثامين لذويهم لإتمام مراسم الدفن.
كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثتي طفلين فى سن العاشرة ، فى مسار ترعة السلام بنطاق مركز بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء.
وأن الطفلين علي سالم مبارك سلمان، أحمد سمير مصطفى، 10 سنوات من أبناء من قرية 6 أكتوبر فقدا مساء أمس في ترعة السلام جنوب القريه بجوار ماكينة رفع على مسار الترعة بمنطقة رمانة.
ووجه ذويهم نداء استغاثة للبحث عنهم، حتى عثر عليهم غرقى تم نقلهم لمشرحة المستشفى ببئر العبد، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيق.

النيابة العامة بشمال سيناء العثور واقعة تحريات المباحث طفلين ملابسات الواقعة ترعة السلام

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