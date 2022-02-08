الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثمان سيدة غريقة ببحر واصف بالفيوم

جريدة الدستور

عثر أهالي قرية اللاهون التابعة لمركز شرطة الفيوم على جثة سيدة طافية على سطح بحر واصف تدعى الحاجة سناء في العقد الخامس من العمر ومقيمة بنفس القرية وكانت مختفية من ليلة أمس وتم نشر صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وتعود الواقعة عندما تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا الفيس بوك على صفحات وجروبات الفيوم صورة لسيدة تدعى الحاجة سناء مختفية من ليلة أمس، مطالبين المشتركين من لديه معلومه تفيد أسرتها للعثور عليها.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي على العثور جثمان علي السيدة المختفية من ليلة أمس طافية على سطح بحر واصف بقرية اللاهون.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة السيدة تدعى الحاجة سناء في العقد الخامس من العمر ومقيمة في قرية اللاهون وكانت مختفية منذ يومين.

وتم إخطار النيابة العامة لمركز الفيوم لعمل المعاينة علي الطبيعة في مكان الذي تم إخراجها من البحر.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف الجثمان بعد معاينة النيابة العامة الي مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة.

وتكثف رجال المباحث الجنائية تفريغ الكاميرات المراقبة بالمنطقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى غرقها وهل يوجد شبه جنائية من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة استدعاء الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وإرسال تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة ووقت الوفاة وإذا كان في شبه جنائية من عدمه.

العثور جثمان لسيدة بالفيوم غريقة

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