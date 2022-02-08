الثلاثاء 08 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: روسيا قادرة على تخفيف التوترات بسحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا

البنتاجون
البنتاجون

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن اعتقادها بأنه لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم البنتاجون جون كيربي.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، "لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية، وما زلنا نعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للمضي قدما"، مضيفا أن روسيا قادرة على تخفيف التوترات بسهولة من خلال سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، لفت "كيربي" إلى أن البنتاجون لا يرى تهديدات مباشرة من روسيا ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، موضحا ما زلنا نشهد قوات كبيرة تستمر في تجديد القوات الروسية التي نشرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجنوب، في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية، بما في ذلك في بيلاروسيا، ولكن لا يوجد شيء يمكن توجيهه بشكل مباشر ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".
ووفقا لكيربي، لاحظ البنتاجون نقل قوات روسية إضافية إلى حدود أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 3000 جندي في بولندا ورومانيا وألمانيا، وسط توترات بشأن أوكرانيا.

واشنطن أوكرانيا روسيا البنتاجون الولايات المتحدة

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