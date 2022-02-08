طلعوني .. والد ريان يكشف آخر كلمات «طفل البئر»

قال والد الطفل المغربي “ريان” وفقا لما نقلته وسائل إعلام مغربية: إن ريان كان يقول في البئر طوال الوقت “طلعوني طلعوني”.

وحول كيفية سقوط ريان في البئر، قال الأب المكلوم: لا أعلم كيف سقط، وعندما عاد من الصلاة لم أجده، بحسب موقع “شوف تي في” المحلي.

أما العم علي الصحراوي (66 عاما)، الذي يعمل في مهنة حفر الآبار، واستدعاه والد الطفل للمشاركة في عملية الحفر والإنقاذ، قال: إنه “واصل الحفر اليدوي لمسافة 5 أمتار على نحو استغرق 20 ساعة” مشيرا إلى أن الطبيعة الوعرة في مكان الحادث جعلت عملية الحفر في محيط البئر شاقة.

وألمح إلى الانهيارات المتكررة للتربة خلال عمليات الحفر، مؤكدا على اعتراض صخرة مسار النفق الأفقي استغرق وقتا طويلا لحين تخطيها للوصول إلى مكان الطفل.

يأتي هذا فيما أبدت وزارة الخارجية الأمريكية حزنها لوفاة الطفل المغربي ريان بصورة مأساوية يوم السبت الماضي بعد سقوطه في بئر في شمال المملكة المغربية.

ووصف نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم، محاولات إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات بأنها كانت بطولية واستمرت عدة أيام. وأشاد المتحدث بتفاني فريق الإنقاذ، وتضامن الشعب المغربي وهم يأملون في إنقاذ ريان، معربا عن تعازي الخارجية الأمريكية لأسرة ريان ولجميع مواطني المغرب.

وعلى صعيد آخر، اعتبر مستشار وزير التجهيز والماء المغربي، أحمد بخري، أن تصريحه الذي أدلى به قبل عدة أيام حول الآلات المستخدمة في عملية إنقاذ الطفل ريان أورام تم تحريفه، مسلطا الضوء على الموضوع.

وقال بخري، في حديث لجريدة “هسبريس” المغربية، إن “التصريح الذي أدلى به متحدثا لها في وقت سابق في سياق الحديث عن الآلات والمعدات المستخدمة في حالات الإنقاذ، ومنها واقعة ريان، قد تم تحريفها عن سياقها من طرف بعض الجهات لأهداف مغرضة”.