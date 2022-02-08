الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الولايات المتحدة وألمانيا تعملان بخطى ثابتة لمواجهة العدوان الروسي

بايدن
بايدن

 ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز، في البيت الأبيض، للتأكيد على أن الولايات المتحدة وألمانيا تعملان "بخطى ثابتة" لمواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا.

وقال "بايدن"، في تصريحات في بداية الاجتماع مع "شولتز": "ألمانيا هي أحد أقرب حلفاء أمريكا.. إننا نعمل بخطى ثابتة لردع العدوان الروسي في أوروبا بشكل أكبر و التصدي للتحديات التي تشكلها الصين و لتعزيز الاستقرار في أوروبا".
ونوَّه "بايدن" بأن الطرفين سيناقشان قضايا أخرى، بما في ذلك جائحة كورونا (كوفيد-19) وتغير المناخ، قائلًا: "سيكون هناك الكثير لنتحدث عنه".
ووصف "شولتز" الولايات المتحدة وألمانيا بأنهما "أقرب حليفين"، وأكد ضرورة مناقشة الرد على العدوان الروسي على جارتها أوكرانيا.
وقال "شولتز": "هذا ضروري لاتخاذ الخطوات التي يتعين علينا القيام بها، على سبيل المثال لمحاربة العدوان الروسي ضد أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأشخاص من خلفيات متنوعة على الالتقاء والتعاون للتغلب على التحديات العالمية.

في بيان بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي تم الاحتفال به في 4 فبراير، قال بايدن: إن على الجميع العمل معًا "لبناء عالم أفضل يدعم حقوق الإنسان العالمية، و يرفع بكل إنسان، و يعزز السلام و الأمن للجميع".

وقال: "من التهديد المستمر لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ الوجودية إلى تصاعد العنف في جميع أنحاء العالم، تتطلب هذه التحديات تعاونًا عالميًا من الناس من جميع الخلفيات والثقافات والأديان والمعتقدات".

وأضاف: "إنهم يطلبون منا أن نتحدث مع بعضنا البعض في حوار مفتوح لتعزيز التسامح والاندماج والتفاهم"، في حياتي كان الإيمان دائمًا منارة للأمل ودعوة إلى الهدف حتى في أحلك الأيام.

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