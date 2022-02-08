مجلة أمريكية: توت عنخ آمون مازال يبهر العالم

قالت مجلة" نيويوركر" الأمريكية، إن الفرعون والملك الصبي"توت عنخ أمون" مازال يأسر العالم رغم مرور مائة عام على اكتشاف مقبرته.

وقالت المجلة، إن مقبرة توت عنخ آمون التي اكتشفها عالم المصريات" هارولد كارتر" والتي مر عليها مائة عام على اكتشافها، مازالت تحمل الكثير من الأسرار، لاسيما وقد عثر داخلها عند اكتشافها على مجموعة كبيرة جدًا من مقتنيات الملك الصبي.

وأشارت إلى أنه تم العثور على عدد من الأساور اللازوردية والخواتم و دروع حامية مصنوعة من الذهب والفضة؛ و درع جلدي مزخرف وصنادل من الذهب الخالص؛ فضلًا عن عصا للمشى وعدد كبير من الأرائك.

كما تم العثور على عربات وأسرة ومروحة من ريش النعام و ألعاب الطاولة والآلات الموسيقية ؛ عبوات من الجعة والنبيذ.

وأضافت المجلة: حجم ثروات توت عنخ آمون لا مثيل له؛ لأنه كان من المقابر القديمة الوحيدة التي تم العثور عليها سليمة تقريبًا - أو سليمة تمامًا، ولم تتعرض للنهب.

وأشارت المجلة الى السلسلة الوثائقية الشهيرة من ناشيونال جيوغرافيك والتي حملت عنوان "كنوز توت: أسرار خفية" ، والتي عرضت لأول مرة في عام 2018 ، حيث كشفت النقاب عن بعضا من كنوز مقبرة توت، منها خنجر حديدي ، نادر في العصر البرونزي ، واثنتان من المومياوات الصغيرة ، أثبت التحليل الجيني أنهما أطفال توت، وكلاهما مولود ميتًا ؛ والقناع الجنائزي الشهير المصنوع من الذهب الخالص، أثقل من كرة البولينج ولكنه رقيق مثل جلد الثعبان.

وقالت المجلة:كل هذه الثروات لفتت انتباه العالم لأول مرة عن طريق المصور هاري بيرتون ، الذي كان ، عندما تم حفر القبر ، في مصر يعمل في متحف متروبوليتان للفنون ، الذي أقرضه لكارتر و على الرغم من توفر الأفلام الملونة ، اختار بيرتون الأبيض والأسود ، والذي كان يعتبر أكثر علمية.

قالت المجلة الامريكية: في وقت لاحق من هذا العام ، من المقرر أن تفتح مصر، أخيرًا ، مجمع المتحف المصري الكبير الذي تبلغ تكلفته مليار دولار وما يقرب من مائة وعشرين فدانًا ، والذي سيضم جميع العناصر الستة والخمسين الخاصو بمقبرة توت عنخ أمون معًا لأول مرة.