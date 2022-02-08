السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، بالعاصمة السعودية الرياض، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، والوفد المرافق لها، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تطرق إلى بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو25مليونا 926 ألفا 434 تصريحا لدخول مسجد الحرام وذلك حتى اليوم.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 117 ألفًا و 87 تصريح، منها 68 ألفا و132 مصليا، و 48 ألفا و955 معتمرا ، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 78 ألفا 729 مصليا و62 ألفا و945 معتمرا يوميا.

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 3 مليون و392 ألفا و 433 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 7 آلاف و853 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 12 آلف و 361 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 20 آلف و 214 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف و235 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و 302 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها تطبيق Saudi Visa Bio ويهدف هذا التطبيق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إلى أن التطبيق يقوم بتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية، كما يقوم التطبيق بتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرة الحج أو العمرة والقيام بربط البصمة الخاصة بالمعتمر أو الحاج بالتأشيرة.