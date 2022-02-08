الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية والولايات المتحدة تبحثان التعاون فى مجال تعزيز حقوق الإنسان

الدكتور عواد بن صالح
الدكتور عواد بن صالح العواد و يائيل لامبرت

 بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، بالعاصمة السعودية الرياض،  مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، والوفد المرافق لها، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تطرق إلى بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

 

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو25مليونا 926 ألفا 434 تصريحا لدخول مسجد الحرام وذلك حتى اليوم.

 

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 117 ألفًا و 87 تصريح، منها 68 ألفا و132 مصليا، و 48 ألفا و955  معتمرا ، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 78 ألفا 729 مصليا و62 ألفا و945 معتمرا يوميا.

 

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 3 مليون و392 ألفا و 433 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 7 آلاف و853 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 12 آلف و 361 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 20 آلف و 214 تصريحا.

 

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف و235 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و 302 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

 

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها تطبيق Saudi Visa Bio ويهدف هذا التطبيق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

 

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إلى أن التطبيق يقوم بتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية، كما يقوم التطبيق بتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرة الحج أو العمرة  والقيام بربط البصمة الخاصة بالمعتمر أو الحاج بالتأشيرة.

تعاون الوفد لقاء الولايات المتحدة هيئة السعودية وزير الخارجية حقوق الانسان سعودي وزير الخارجية الامريكي الأنباء السعودية الإنسان أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟