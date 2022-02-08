أكثر من 60 مليون أمريكى طالبوا بالاختبارات المجانية لكورونا بالمنازل

سجل الموقع الإلكترونى الذى أطلقته الحكومة الأمريكية لتوزيع عبوات الاختبارات السريعة المجانية لفيروس كورونا المستجد داخل المنازل أكثر من 60 مليون طلب منذ إطلاق الموقع فى شهر يناير الماضى فى خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس المستجد ومتحور أوميكرون المعروف بسرعة انتشاره.

وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن الموقع الإلكترونى قام بالإعلان عن تحديد أربعة اختبارات مجانية لفيروس كورونا لكل أسرة بعد تسجيل إقبال متزايد من قبل الملايين من الأمريكيين للحصول على هذه الاختبارات المجانية عقب إعلان الرئيس الأمريكى جو بايدن عن توزيع 500 مليون عبوة مجانية لإجراء الاختبارات منزليا على الإصابة بفيروس كورونا فى شهر يناير وتدشين موقع إلكترونى يمكن من خلاله تقديم طلبات للحصول على هذه العبوات المجانية من خلال الصيدليات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة بالرعاية الصحية فى جميع الولايات الأمريكية.



وأعلن الموقع أن هذه العبوات تم بالفعل البدء فى توزيعها من خلال الخدمات البريدية الامريكية وان توصيلها لاصحاب الطلبات يتم بدون مقابل مصاريف للشحن او دفع ثمن العبوات ولكن فقط من خلال العنوان البريدى وتوفير بعض البيانات الشخصية.



وأضاف الموقع أنه فى حالة تعثر طلبات هذه الاختبارات من خلال الموقع الإلكترونى، فيمكن لمن يرغب فى الحصول على هذه العبوات التواصل على خدمه للخط الساخن للخدمات البريدية وان توصيلها يستغرق ما بين سبعة إلى 12 يوما حسب سهولة العنوان البريدى.



وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين باسكاى قد أعلنت أن هذه العبوات المجانية سيتم توزيعها من خلال الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن للخدمات البريدية بعد توافر كميات كبيرة منها وموافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية عن مختلف الأنواع لإجراء الاختبارات السريعة بالمنازل والتى بالرغم من اختلاف تقنياتها، إلا أنها نسبة فعاليتها تعتبر واحدة، وذلك فى خطوة تهدف منها الإدارة الأمريكية إلى تسريع عملية الوصول لنتائج سريعة للكشف عن الإصابات بالفيروس المستجد وخاصة أوميكرون ومواجهة الارتفاع الحاد فى نسبة الإصابات فى الفترة الأخيرة.