الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم  الثلاثاء 8-2-2022، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود لطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 11
الإسكندرية 21 11
وادي النطرون 22 10
طنطا 21 11
شبين الكوم 22 11
دمنهور 21 12
بلطيم 21 11
مطروح 22 10
السلوم 20 10
سيوة 22 9
بورسعيد 22 12
دمياط 21 11
الزقازيق 22 11
المنصورة 21 12
الإسماعيلية 23 10
السويس 23 12
العريش 22 11
رفح 21 10
رأس سدر 22 10
نخل 21 3
نويبع 23 15
طابا 21 13
كاترين 18 2
الطور 22 10
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 23 13
مرسى علم 23 12
الفيوم 22 9
بنى سويف 22 8
المنيا 22 6
أسيوط 23 7
سوهاج 23 8
قنا 25 8
الأقصر 26 8
أسوان 26 9
ادفو 25 9
أبوسمبل 25 9
الوادي الجديد 24 7
شلاتين 26 13
أبو رماد 25 13
حلايب 23 14
رأس حدربة 23 14
 

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر سوهاج الوادي الجديد بني سويف درجات الحرارة حالة الطقس الوجه البحري البحر المتوسط وادى النطرون جنوب سيناء حالة البحر الأرصاد الجوية سقوط أمطار خبراء هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية

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وائل لطفي

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-2-2022

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