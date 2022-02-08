نجاة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بكفر الشيخ

وقع حادث حادث إنقلاب توك توك، في طريق الكوم الطويل، سيدي غازي، بنطاق مركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تم نقل المصابين في الحادث عن طريق سيارات الإسعاف، إلى المستشفى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد وقوع حادث انقلاب توك توك، على طريق الكوم الطويل سيدي غازي، نتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص.



وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام حمادة مصطفى المغازى 55 سنة، مقيم بقرية الكوم الطويل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وحمدي صابر متولى 60 سنة، مصاب بالكوم الطويل مصاب بإصابة بالفم، والسمرة يوسف محمد 50 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، وتوحيد حسن سيد 55 سنة، مصاب بكدمات بالوجه، وجميع الحالات مستقرة، حيث جرى عمل الفحوصات والإشعات الطبية اللازمة وهم حاليا تحت الملاحظة بقسم استقبال مستشفى برج البرلس المركزي.

تحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة بيلا، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الحادث، فيما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحادث من على الطريق.