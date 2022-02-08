سعر اليورو اليوم الثلاثاء لدى البنوك المصرية

سجل سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الثلاثاء، ارتفاع جديد عن مستوياته السابقة أمام الجنيه المصرى لدى جميع البنوك المصرية باستثناء البنك الأهلى فى تعاملات منتصف الأسبوع الجارى، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو الثلاثاء 8-2-2022

وتراوح سعر اليورو بين 17.867 جنيه - 17.923 جنيه للشراء و بين 17.0373 جنيه – 17.072 جنيه للبيع، إذ احتفظ بنك الإسكندرية بأقل سعر شراء لليورو بين البنوك المصرية رغم ارتفاعه من 17.636 جنيه لـ 17.867 جنيه للشراء ومن17.821 جنيه لـ 18.072 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو أعلى مستوياته لدى البنك المركزى المصرى بـ 17.9238 جنيه للشراء و 18.0373 جنيه للبيع.



وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" و"التحويل" ببنك مصر من 17.6232 جنيه لـ 17.8546 جنيه للشراء ومن 17.9609 جنيه لـ 18.0491 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر اليورو فى البنك الأهلى "بنكنوت" و"تحويل" من 17.8656 جنيه لـ 17.8546 جنيه للشراء، ومن 18.0742 جنيه لـ 18.0491 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجارى الدولى ارتفاع من17.6457 جنيه لـ 17.8916 جنيه للشراء ومن 17.9617 جنيه لـ 18.072 جنيه للبيع.



يذكر أن توقعات رسمية أعلنتها رئيسة البنك المركزى الأوروبى كريستين لا غارد، بشأن ارتفاع جديد بمعد التضخم في منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، لكن ضغوط الأسعار قد تنحسر قبل أن تترسخ التوقعات، وذلك بعد أيام من قرار البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند صفر% في منطقة اليورو.



كما تحسن مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير الجارى، بعد أن ارتفع إلى 16.6 في فبراير مقابل 14.9 في الشهر السابق. وكانت القراءة المتوقعة عند 15.2، وفقًا لنتائج مسح نشره معهد "سنتيكس" للأبحاث السلوكية، وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 14 وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021، مقابل 13.5 في يناير.