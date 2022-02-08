«إتيكيت التربية».. كيف يمكن للآباء والأمهات تعليم الطفل الانضباط؟

يرغب كل والد في أن يكون أطفالهم سعداء ومحترمين من قبل الآخرين وأن يكونوا قادرين على إيجاد مكانهم في العالم مثل الكبار، فكيف يمكنك توفير الانضباط لطفلك حتى يتمكن من العمل بشكل جيد في المنزل وفي الأماكن العامة؟

في بعض الأحيان يبدو أن هذه الأهداف بعيدة كل البعد عن سلوك طفلك الحالي، ففي السطور التالية، أوضح خبراء التربية بموقع " WebMD" الطبي، كيفية تدريب الأطفال على الانضباط ونصائح لتحقيقه.

ما هو الانضباط؟

التأديب هو عملية تعليم طفلك نوع السلوك المقبول والنوع غير المقبول، وبعبارة أخرى فإن الانضباط يعلم الطفل أن يتبع القواعد، حيث يستخدم التأديب الفعال العديد من الأدوات المختلفة، مثل التعزيز الإيجابي، والأسرة المحبة والداعمة.



وفي بعض الأحيان، تكون العقوبات أيضًا أداة فعالة، لكن هذا لا يعني أن الانضباط الجيد يتعلق في الغالب بالعقوبات وفقًا لما أكده خبراء التربية.

حدد دورك كوالد:

يواجه الآباء الحواجز عند محاولتهم تعليم السلوك الجيد للأطفال، فمسئوليتك كوالد هي مساعدة طفلك على الاعتماد على نفسه والاحترام والتحكم فيها، حيث يسمح الوالد الموثوق بالمرونة وحل المشكلات بشكل تعاوني مع الطفل.

يُظهر الوالد المتساهل الكثير من المودة تجاه طفله ولكنه يوفر القليل من الانضباط، وهذا هو شكل أقل فعالية من الأبوة والأمومة، حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والجمعية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين والجمعية الوطنية للصحة العقلية بتطبيق مكافأة السلوك الجيد وهو أفضل طريقة لتشجيع طفلك على الاستمرار فيه.

أوضح خبراء التربية، أنه يمكن أن تعمل العواقب الطبيعية بشكل جيد عندما لا يبدو أن الأطفال يسمعون تحذيراتك حول النتيجة المحتملة لسلوكهم، من خلال استخدام العواقب المنطقية والتي تتضمن وصفًا لطفلك للعواقب المترتبة على السلوك غير المقبول، من خلال سحب الامتيازات، على سبيل المثال ، إذا لم يكمل طالب واجباته في الوقت المحدد ، فيمكنك اختيار سحب امتيازات التليفزيون في المساء.