الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمية للنصب على راغبي الحصول على شهادات دراسية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأمنية، تورط المتهمة فى إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية. 

وتواجه النيابة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت «عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملف بأسماء راغبى الالتحاق بالأكاديمية- عدد 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالى- عدد 2 حاسب إلى وهاتفى محمول بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع».

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"، واتخاذها مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على الشباب راغبى الحصول على شهادات جامعية، وقيامها بعقد دورات تدريبية فى مجالات مختلفة –على خلاف الحقيقة- وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من راغبى الحصول على تلك الشهادات بمقابل مادى تتحصل عليه نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف وضبط المذكورة، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه أمكن ضبط «عدد 10 شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بشعار الجمهورية المقلد- عدد 46 ملف بأسماء راغبى الالتحاق بالأكاديمية- عدد 2 دفتر تحصيل نقدية- 2 أكلاشيه باسم الأكاديمية- مبلغ مالى- عدد 2 حاسب إلى وهاتفى محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع».

بمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه. 

النيابة حبس متهمة كيان تعليمى النصب الشباب

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