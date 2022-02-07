محلل سياسى : العلاقات «المصرية - الجيبوتية» لديها طابع خاص

علق الخبير في العلاقات الدولية بشير عبدالفتاح، على زيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، على زيارة مصر، اليوم الإثنين، قائلاً: «العلاقات المصرية - الجيبوتية، لديها طابع خاص، وتكتسب أهميتها من تاريخ الدور المصري في أفريقيا».

وأضاف عبدالفتاح في تصريحات لـ«الدستور»: «الاهتمام الافريقي المصري هذه الأيام بالقارة الأفريقية لاعتبارات الأمن المصري، واعتبارات أيضا اهتمام مصر بالقارة السمراء باعتبارها سوقا رئيسيا للمنتجات المصرية ومصدرا للمواد الخام ».

وأكد أن في ضوء ما سبق، تأتي زيارة الرئيس الجيبوتي لمصر باعتبارها خطوة مهمة علي تاريخ التقارب بين البلدين مصر حارسة علي تقوية هذه العلاقات علي الصعود الاقتصادية والاستراتيجية، مردفاً: «نظرا لأن جيبوتي تقع في مكان جهود سياسية مهمة بالقارة السمراء في القرن الأفريقي وبالتالي مصر حارسة على استمرار الدور الرائد في القارة الأفريقية، وحماية المصالح الأمنية والمائية لمصر في ربوع القارة».

كما أشار المحلل السياسي، إلى أن الزيارة تأتي في سياق رابط الطرفين في تطوير العلاقات جيبوتي تريد الاستفادة من الخبرات المصرية، والدور المصري في مجال التنمية، والبنية التحتية والتعاون الأمني، و الدفاعي، والاستخباراتي.

واختتم: «مصر أيضا حريصة علي تقوية علاقتها بجيبوتي من أجل تعزيز الدور المصري في افريقيا، لا سيما أن لديها رغبة ملحة في استعادة الدور المصري الفعال، والمؤثر في القارة السمراء ويخدم مصالح مصر ويعود بالنفع علي كل من مصر وجيبوتي».

وكان قد أعرب رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عن سعادته بالتواجد في القاهرة، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أن تواجده في مصر بعد شهور من زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي يعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات استراتيجية راسخة على كافة الأصعدة.