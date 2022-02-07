الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ الوادى الجديد يدشن أحدث شركات النقل الجماعى

صورة من اتوبيس النقل
صورة من اتوبيس النقل الجماعي

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، المرحلة الأولى من أسطول أحدث شركات النقل الجماعي بالمحافظة، والذي يضم 5 حافلات جديدة مجهزة بأحدث الوسائل والخدمات، بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة قطاع النقل بالمحافظة بخط سير «الخارجة _ القاهرة».

َوأشاد المحافظ، بمبادرة الشركة لتخفيض سعر تذكرة الرحلة للتخفيف عن أهالي المحافظة مع توفير أحدث وسائل الراحة وخدمة wi fi وشاشة عرض لكل راكب، مشدداََ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة أثناء الرحلات للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الركاب.

وأكد «الزملوط» انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار المواد البترولية، مكلفا مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

محافظ الوادي الجديد المرحلة الاولي أسطول أحدث شركات النقل الجماعي لتخفيض سعر تذكرة الرحلة للتخفيف عن أهالي المحافظة الاجراءات الاحترازية وإرتداء الكمامة

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