كيف أصبح طفل «الوسية» أحمد عزت عقب عرض العمل بـ 30 عامًا؟ (صورة)

ظهر الفنان أحمد عزت، مؤخرا في عمل درامي جديد “أبو العروسة” وذلك عقب ظهوره في مسلسل الوسية والذي عرض عام 1990 وحقق ردود أفعال إيجابية للغاية.

ونشر عزت تعليقا على ذلك عبر حسابه بموقع “فيس بوك” قائلا: "الفقي لما يسعد يتعرضله مسلسلين في وقت واحد الفارق بينهم اكتر من ٣٠ سنة.. الوسية على النهار والنهار دراما وابو العروسة على Dmc وبالمناسبة العظيمة دي لازم اشكر استاي ابراهيم حمودة على روعة الاستقبال واشكره على حسن المعاملة ليا ولكل كاست ابو العروسة والاستاذ المخرج والمؤلف هاني كمال شكرا على توجيهك ليا واستاذي الرائع يوسف يوسف شكرا على ترشيحك ودعمك والله" .

ويستند المسلسل إلى حياة الدكتور (خليل حسن خليل) أستاذ الاقتصاد السياسي في حقبة ما قبل ثورة 1952، والذي كان ينتمي ﻹحدى قرى محافظة الشرقية؛ حيث يتتبع المسلسل معاناته المستمرة مع الفقر والظلم الاجتماعي، في الوقت نفسه الذي يكافح فيه لكي يكون أستاذًا جامعيًا، لتحسين أوضاعه الاجتماعية وتحقيق حلمه.

تبدأ أحداث المسلسل بالصبي خليل وهو عائد في غاية الفرح إلى منزله الريفي وذلك لحصوله على المركز الأول في الابتدائية على مستوى الشرقية، فيفاجأ بأن أثاث منزله تم الحجز عليه وهنا يعرف خليل حقيقة الواقع، وهو ان اباه الشيخ حسن قد أسرف في إقراض الناس دون الحصول على إيصالات تثبت حقه، حتى آل به الحال إلى الفقر والاقتراض، وهنا تبدأ معاناة خليل في البداية يتعسر في اكمال دراسته لعدم امتلاكه المال الكافى ثم يذهب للعمل في الوسية حيث يلاقى الظلم والمهانة ومنها إلى الجيش وهكذا حتى ينجح في الجمع بين عمله في الجيش والدراسة فينهى الدراسة الجامعية ويذهب في بعثة للخارج.

المسلسل تمثيل كلا من أحمد عبد العزيز محمود حميدة محمد الدفراوي محسنة توفيق شيرين حمدي أحمد.