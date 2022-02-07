الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ستيفاني وليامز تبحث مع وزير الخارجية الإيطالي تطورات ليبيا

وليامز و دي مايو
وليامز و دي مايو

بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في روما التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة في البلاد.

وكتبت وليامز في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" مساء اليوم: "لقاء مثمر مع وزير خارجية إيطاليا، السيد لويجي دي مايو، في روما اليوم، حيث بحثنا أخر التطورات في ليبيا وأهمية التوافق الوطني والدولي في دعم عملية سياسية شاملة".

ستيفاني

وأضافت: "عبرتُ عن امتناني لدعم إيطاليا الثابت لجهود الوساطة ومختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا".

من جانبه، قال دي مايو إن إيطاليا تواصل العمل بأقصى قدر من الالتزام في الملف الليبي، مشددا على أن الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا"، بحسب وكالة نوفا للأنباء الإيطالية.

وفي وقت سابق، جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز تأكيدها أن "السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو صناديق الاقتراع".

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وقالت ويليامز في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "عقد لقاء ممتاز اليوم بمقر حزب السلام والازدهار في طرابلس حيث أطلعت رئيس الحزب السيد محمد خالد الغويل ومجموعة متنوعة من أعضاء الحزب على أهداف مهمتي في ليبيا بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضافت: "أجرينا نقاشا جيدا حول رؤية الحزب لمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها كأولوية. 

وشددت على أهمية دور الأحزاب السياسية في الحياة المؤسسية والسياسية للبلاد ورفع أصوات قرابة 3 ملايين مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت".

وأشارت إلى أنها أعادت التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا يمر صناديق الاقتراع.

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