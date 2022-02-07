الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى أحد المحال التجارية بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، اليوم الاثنين، فى السيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية، بمنطقة السلام التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

ودفع مدير إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده لباقي المنازل المجاورة.

البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوصوير، يفيد باندلاع حريق نشب في أحد المحال التجارية بشارع الفارسي بعزبة السلام التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحريق.

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث، تحسبًا لوجود مصابين بمكان الحريق الذي نشب في المحال. 

الحماية المدنية الإسماعيلية حريق إحدى المحال منطقة السلام

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وائل لطفي

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