الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أوكرانيا يعتزم بحث الإمدادات العسكرية لبلاده مع نظيريه الألماني والفرنسي

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

صرح وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، اليوم الإثنين، بأنه سيثير مسألة الإمدادات العسكرية لأوكرانيا خلال محادثاته مع نظيريه وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في كييف.

وقال كوليبا - في إفادة صحفية عبر الإنترنت - "إن مسألة الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا من ألمانيا أو من دول ثالثة أو منظمات دولية تحتاج إلى إذن ألماني ستكون على جدول أعمال محادثاتي اليوم مع أنالينا بربوك"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

و تعليقًا على تقديم ألمانيا رقمًا قياسيًا من الأسلحة إلى دول أخرى في عام 2021، أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى أن ألمانيا وضحت مرارًا وعلنًا قرارها بشأن عدم إمداد أوكرانيا بالأسلحة، و قال إن كييف تعتبر هذه التفسيرات "غير عادلة تجاه أوكرانيا"، و لكن يجب احترام الموقف الألماني.

وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع ألمانيا بشأن هذه القضية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن العلاقات بين البلدين "لا تقتصر على إمدادات الأسلحة بل هي أوسع منذ لك بكثير".

كما صرح كوليبا بأنه "على النحو نفسه، سنناقش هذا الموضوع[الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أوكرانيا غدًا"، موضحًا أنه عندما يتعلق الأمر بتعزيز أوكرانيا والقوات المسلحة الأوكرانية، لا يمكن استثناء أي دولة من مناقشة هذه المسألة معها.

وأشارت "يوكرينفورم" إلى أن السفيرة الألمانية في أوكرانيا، أنكا فيلدهوسن، صرحت في وقت سابق بأن ألمانيا، و إلى جانب فنلندا، ستقرران ما إذا كانت ستسمح لإستونيا بتسليم تسعة مدافع هاوتزر D-30 إلى أوكرانيا. و يأتي ذلك عقب أن أفادت تقارير صحفية بأن ألمانيا رفضت السماح لإستونيا بتسليم تلك المدافع إلى أوكرانيا.

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