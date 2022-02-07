الرئيس التونسى يؤكد تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية ، في بيان لها، إن اللقاء تناول النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، فضلا عن ملفات القضاء ومسالك التوزيع والتصدي لاحتكار المواد الأساسية ولكل محاولات ضرب الدولة والمجتمع.

كما استقبل قيس سعيد، بقصر قرطاج، السيّد صالح بلعيد، والد الشهيد شكري بلعيد، وأخاه عبد المجيد بلعيد.

وبحسب الرئاسة التونسية، فإن عبدالمجيد بلعيد، صرح في أعقاب اللقاء، بأن المحادثة تطرقت إلى موضوع كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد ومحاسبة المتورطين في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء واحترام استقلالية القضاء.

هذا، تحوّل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، في وقت سابق، إلى مقرّ وزارة الداخلية أين التقى وزير الداخلية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.

وأكّد رئيس الجمهورية أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

كما شدّد رئيس الجمهورية على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.