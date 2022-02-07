الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبنانى يبحث نتائج تمويل استيراد الغاز والكهرباء من مصر والأردن

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج الاتصالات الجارية مع البنك الدولي لتمويل عملية استيراد الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض بمقر الرئاسة بقصر بعبدا.

وبحث عون مع فياض المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في جلسات مجلس الوزراء.

كما تناول اللقاء استعراض ملاحظات الوزير فياض على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، والتي ناقشها المجلس على مدار الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، وقعت الحكومة اللبنانية اتفافيتين أحدهما مع الجانب الأردني لشراء الكهرباء، والأخرى مع الأردن وسوريا لعبور الكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية وصولا إلى لبنان، وذلك تمهيدا للحصول على تمويل من البنك الدولي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزراء الطاقة في لبنان وليد فياض وسوريا غسان الزامل والأردن صالح الخرابشة في العاصمة بيروت، بحضور عدد من مسئولي قطاع الطاقة بالبلدان الثلاثة.

وقال الوزير اللبناني وليد فياض، إن الاتفاقيتين تؤمنان 250 ميجاوات من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة سوريا، مؤكدا أن بلاده تعول على هذا العمل العربي المشترك في إطار توسيع التعاون بين الدول العربية.

ولفت إلى أن ما كان من المفترض إنجازه في 6 أشهر، تم إنجازه في شهرين، موضحا أن المنتظر حاليا موضوع التمويل من البنك الدولي لهذا الاتفاق، مشددا على أن الحكومة اللبنانية ستعمل عليه في أسرع وقت ممكن لتدخل اتفاقية استيراد الغاز حيز التنفيذ.

من جهته، أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أنه خلال هذه اللحظة التاريخية، يتم توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور مع لبنان وسوريا، موضحا أهمية هذا العقد في تعزيز التواصل والتعاون بين الدول الثلاث واستثمار العلاقات التاريخية، مؤكدا التزام بلاده بالتعاون لمصلحة الجميع.

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وائل لطفي

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