الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«أمن المنافذ» يُحبط 37 محاولة لتهريب المخدرات خلال 24 ساعة

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيَّما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخالفات الإجراءات الجمركية.

وأثمرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 37  قضية، بمحاولة تهريب المواد المخدرة وبضائع أجنبية وتزوير مستندات والهجرة غير الشرعية.

كما نجحت جهود ضباط الإدارة العامة للمرور في ضبط 1770 مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت أجهزة تنفيذ الأحكام في تنفيذ 178حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وزارة الداخلية أمن المنافذ الـ 24 ساعة الأخيرة 37 قضية المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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