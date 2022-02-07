حبس المتهم بسرقة شقة زوجة والده بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الإثنين، بحبس المتهم بسرقة شقة زوجة والده في التجمع الخامس، 4أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين .

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهم هو “ط .ج” عاطل، وأقر بارتكاب واقعة سرقة شقة زوجة والده انتقاما منها.

وأقر المتهم بأن والده تزوج من سيدة أخرى وترك والدته وترك منزل الزوجية، مما أصاب والدته بالأمراض، وبعد ستة أشهر لم يسأل عنهم مطلقا، اختمر فى ذهنه التواصل مع والده وزيارته وبالفعل تواصل معه وقام بزيارته أكثر من مرة ، ثم قام بمراقبتهم وفور تاكده من خلو الشقة قام بالاستعانة بأربعة اشخاص وقاموا بسرقة كل أغراض الشقة .

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من سيدة يفيد بسرقة كل أغراض شقتها وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد أحد المتهمين وتبين أنه نجل زوجها وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.