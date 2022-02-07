الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

أسبقية العقل على النقل

العقل هو أس وجودنا وسبب وعينا بذواتنا وبالعالم المرئى من حولنا وما نتخيله وراء ذلك العالم الملموس.

ولولا العقل ما تخيل المتخيلون تلك النظم الموروثة من ميتافيزيقا ولأصبحت سرابًا مخسوفًا خسوفًا كليًا.

فالعقل هو أداة نوعنا الهوموسابيان لإدراك أنفسنا والعالم كله وهو ما نتميز به عن باقى أقربائنا من الرئيسيات، وكذلك عن سائر الأنواع الحية فى كوكبنا الأزرق الجميل فما هى تلك الأداة؟

إنه أداتنا للإدراك والتقييم والقرار وبه نولد العلوم والفنون وننتقد ونحسن الأفكار والحياة.

والعقل ينقسم إلى أربعة عقول أساسية، فالأول عقل خرافى أسطورى صرف، والثانى عقل علمى نقدى محض، والثالث عقل يعبد ذاته وخرافاته ويجعلها مقدمة على الإنسان والوجود ويفيض كراهية وعنفًا، والرابع عقل إنسانى محب للحياة والوجود ويفيض مودة ورحمة للوجود كله.

وتتشكل عقولنا الفردية دومًا من مزيج من تلك العقول بأنصبة مختلفة.

ثم يأتى المنقول الثقافى لنا من تركة وتراث من سبقنا من بنى الإنسان بخيره وشره ومقدسه ومدنسه وعاديه، كما زعم الآباء والأجداد الذين نحن على آثارهم سائرون بمزيج من الوعى واللا وعى. 

والنقل مصطلح واسع فضفاض يشمل كل منقول لنا عبر الثقافة لمجتمع ما، ويُحصر فى يومنا هذا اصطلاحًا غالبًا فى المنقول الدينى لنا، خصوصًا من كتب ونصوص ورثنا تقديسها عن الأجداد وأصبحت مقدسة كتقديسنا آبائنا وأجدادنا أو أشد تقديسًا.

ومن نافلة القول أنه لولا العقل البشرى ما عرفنا ذلك النقل بتاتًا، سواء الدينى أو اللا دينى منه، وسواء الإنسانى واللا إنسانى فيه، وسواء المنسوب للسماء أو الأرض كما قرر أجدادنا الأولون.

وإذا حللنا المنقول كله لنا من الأجداد والآباء نجد أن عقولهم هى من أنتجته وهى من قدسته أو دنسته أو ما بينهما، وعقولهم أيضًا هى من اختلفت وفسرت بل تقاتلت وتشاجرت أحيانًا حتى وصلت إلينا تلك النقول ممتلئة بتناقضات وصراعات علينا التحيز لبعضها والتقاتل مع بعضها الآخر ولا يستثنى من ذلك المنقول الدينى الذى ولد الكثير من الصلاح للبشر والكثير أيضًا من الفتن الدموية الكبرى والصغرى وكان سببًا أيضًا للحب والكره وذريعة كبرى للرحمة والقسوة.

فبالعقل وحده جاءنا النقل، سواء المنسوب للسماء أو الأرض، وبالعقل وحده فسرناه وأولناه بالخير والشر، وبالعقل وحده كذلك سفكنا حوله الدماء العبيطة، وبالعقل وحده هذبناه وقومناه ونقحناه وطورناه.

فلولا العقل لم يظهر النقل بتاتًا، سواء المنقول الثقافى لنا بنوعيه الدينى أو البشرى المحض لا دينيًا أو المختلط منهما جميعًا، فبالعقل حملناه وتحملناه وعبر القرون تطور العقل البشرى كثيرًا وتطور بداهة التفسير والتأويل للمنقول بالتوازى.

فالعقل وحده من يملك سلطة التفسير والتقييم والاختيار وهو من يعطى الموت والحياة للنقل كله فالعقل هو مناط التكليف والتفسير، بل هو كذلك مناط التطوير والتثوير للمنقول وبلا شك وهو مناط التغيير والترقيع لمعانى المنقول.

ولعل الكلام يبدو مبهمًا دون أمثلة مبينة للمراد بكل ذلك حتى يزول الغموض وتنجلى المعانى ونتكلم فى ذلك كيف تطور مفهوم الألوهية فى المنقول لنا، وكذلك كيف فهمنا النظم التشريعية والدينية المرتبطة بحياة الإنسان ومعها أيضًا الأخبار الكونية والقصص البشرية التى نقلت لنا عبر سلاسل من الأسانيد الكثيرة المتفاوتة صحة وضعفًا.

ونتكلم فى كل ذلك فى قابل الأيام فى رحلة نحاول أن نفهم منها كيف وصلنا النقل؟ وما هى أنواعه؟ وما هى المعارك والصراعات التى دارت حول النقل الدينى خصوصًا؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير العدل يعلن تعميم مشروع «تجديد الحبس عن بُعد» فى محاكم الجمهورية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

وزير التعليم يكرم معلمة الدقهلية المعتدى عليها: نصيحة لأولياء الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

ماجد حبته

قمة الملفات الإفريقية المزمنة

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

رشا عبدالمنعم

«المواجهة والتجوال».. المسرح فى خدمة التنمية

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟