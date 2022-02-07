الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أهالى ضحايا انفجار مرفأ بيروت يقطعون الطريق أمام قصر العدل

انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت

نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركاً، بعد ظهر اليوم الإثنين، أمام قصر العدل في بيروت وقاموا بقطع الطريق للمطالبة بالإسراع في التحقيقات في قضية الانفجار.
 

وقام أهالي الضحايا الذين كانوا يحملون صور أبنائهم، بقطع الطريق عند مستديرة العدلية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على المماطلة في التحقيقات، وتعبيراً عن غضبهم لعدم كشف حقيقة انفجار المرفأ.
 

وطالب الأهالي بالإسراع بالبت في طلبات الرد المقدمة بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والتي تمنعه من استكمال تحقيقاته.
 

وطالبوا بعدم المماطلة في التحقيقات، وبمحاسبة من كان مسئولاً عن انفجار مرفأ بيروت.
 

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .ولم يعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار أو المسئولين عن حصوله. 
 

كان القاضي البيطار قد أصدر في أكتوبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ. 
 

وواجه القاضي البيطار طلبات الرد من غالبية المدعى عليهم، ولا تزال طلبات الرد تلاحق المحقق العدلي وتمنعه من متابعه عمله في التحقيق إلى حين البت بها من قبل القضاء.

وقد شهد الداخل اللبناني العديد من الأحداث والفعاليات كان أهمها تولي حكومة نجيب ميقاتي رئاسة الوزراء، واستمرار التحقيقات في حادث مرفأ بيروت، والأزمة مع الدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

وسيشهد لبنان في العام الجديد انتخابات نيابية، حيث حددت السلطات اللبنانية يوم 15 مايو 2022 موعدًا لإجراء الانتخابات، بعد أن أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تعديلا عن موعد إجرائها، بعد أن كان البرلمان اللبناني أكد إجراءها في 27 مارس.

ضحايا انفجار مرفأ بيروت بيروت قضية الانفجار المرفأ قطع الطريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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