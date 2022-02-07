الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بنظام التخصيص المباشر بسعر تقديري بـ1100 جنية

طرح 3 قطع أراضي صناعية بنظام التخصيص المباشر في مدينة السادات

اراضي مدينة السادات
اراضي مدينة السادات

أعلن المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح 3 قطع أراضي بأنشطة صناعية بالمدينة بنظام التخصيص المباشر، طبقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة و لقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 134 لسنة 2020 . 

وأشار رئيس الجهاز إلي أن تقع القطعة أرض الأولى بمنطقة الامتداد الغربى للمنطقة الصناعية الثامنة بمساحة 127 ألف متر2 بنشاط  مصنع غزل ونسيج بسعر تقديرى للمتر مربع 1100 جنيه، بينما تمثل  قطعة أرض  الثانية بمنطقة المطورين بمساحة 50 ألف مترمتر  بنشاط  مصنع لمواد بناء بسعر تقديرى للمتر مربع 1100 جنيه.

واضاف رجب سالمان أن  قطعة  الارض الثالثة تحمل رقم ( 7138 ) بالصناعية السابعة بمساحة 12324 متر2 بنشاط هندسى ومعدنى بسعر تقديرى للمتر مربع 1100 جنيه.

اشتراطات السداد طبقا لقرار هئية المجتمعات 

وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة المجتمعات أن يتم استكمال نسبة سداد تصل لـ25% من قيمة الأرض  والتي تتمثل في سداد 10% فور رسو قطعة الأرض و 15% تلزم الشركة بسدادها خلال من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس أدارة حال الموافقة على التخصصية إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء  على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية 

وأضافت ،, أن يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس إدارة وحتي تاريخ السداد ، فضلا عن إضافة نسبة 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية .

 
 

المجتمعات العمرانية توافق طرح أراضي بنشاط صناعى غزل ونسيج مواد بناء هندسي بالسادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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