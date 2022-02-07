الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 57623 إصابة جديدة بكورونا.. و45 وفاة

بريطانيا
بريطانيا

سجلت بريطانيا 57623 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الاثنين و45 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

تأتي الحصيلة الجديدة مقابل 54095 إصابة و75 وفاة جرى تسجيلها أمس الأحد.

وفي سياق متصل، أكد وزير النقل البريطاني جرانت شابس، أنه سيتم إلغاء اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين ضد فيروس كوفيد عند عودتهم إلى بريطانيا خلال عطلة نصف العام بدأ من 11 فبراير.

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" عن وزير النقل جرانت شابس قوله أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم 11 فبراير في فترة العطلة المدرسية.


في بيان أمام مجلس العموم، قال شابس إن الحكومة: "ألغت جميع اختبارات السفر للأشخاص الملقحين".


وأضاف: "لقد وعدنا بأننا لن نستمر على هذه الإجراءات حتى ولو يوم واحد أطول مما كان ضروريًا، ومن الواضح لي الآن أن اختبار المسافرين الملقحين قد تجاوز فترة الحاجة إليه، وبالتالي فإننا نلغي جميع اختبارات السفر للأشخاص الذين تم تطعيمهم".

 

ومضى قائلاً: "ليس فقط جعل السفر أسهل كثيرًا ولكن أيضًا، بالطبع، توفير حوالي 100 جنيه إسترليني لكل أسرة في الزيارات إلى الخارج، مما يوفر اليقين للمسافرين وشركات النقل وقطاع السياحة الحيوي لفصلي الربيع والصيف".

وقال شابس إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا سيكونون قادرين على إثبات حالة التطعيم الخاصة بهم على تطبيق الخاص بهيئة الرعاية الصحية من الساعة 4 صباحًا يوم 3 فبراير.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

بريطانيا كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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وائل لطفي

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