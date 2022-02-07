«جروح» تكشف تفاصيل جريمة غامضة فى قنا

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات جريمة فرشوط، والتي راح ضحيتها شاب بعد إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وفق مصادر لـ«الدستور».

وأوضحت التحريات، أنه أثناء معاينة الجثة من قبل الأجهزة الأمنية، فوجئت بوجود أحد الأشخاص يبكي عند رؤية جثة المتهم على فراقه، وتبين أنه به جروح و"خربشة"، وعند سؤاله أفاد أنه صديق المجني عليه وأن ما به من إصابات ناتجة عن إصابته في حادث دراجة بخارية، ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية، وأثناء التحقيق معه اعترف بارتكابه الواقعة هو وآخرين، بتحريض من زوجة المجني عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط شمالي قنا، كشفت غموض العثور على جثة شاب بها طعنات داخل زراعات البرسيم.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة كريم حامد عبد الراضي، 28 عاما، بها طعنات متفرقة بالجسد، داخل زراعات البرسيم بفرشوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وبعد تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث فرشوط، كشفت التحريات أن زوجة المجني عليه، حرضت صديقيه بقتله، بسبب وجود علاقة بينها وبين أحدهما والذي استعان بآخر لتنفيذ الجريمة.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه كان يعمل في بوفيه عند أحد أعضاء مجلس النواب، وأثناء عودته من محل عمله، استدرجاه إلى زراعات البرسيم، وقاما بطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم، بعد الاتفاق مع زوجته، وتركاه غارقا في دمائه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.