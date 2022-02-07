الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جروح» تكشف تفاصيل جريمة غامضة فى قنا

جثة
جثة

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات جريمة فرشوط، والتي راح ضحيتها شاب بعد إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، وفق مصادر لـ«الدستور».

وأوضحت التحريات، أنه أثناء معاينة الجثة من قبل الأجهزة الأمنية، فوجئت بوجود أحد الأشخاص يبكي عند رؤية جثة المتهم على فراقه، وتبين أنه به جروح و"خربشة"، وعند سؤاله أفاد أنه صديق المجني عليه وأن ما به من إصابات ناتجة عن إصابته في حادث دراجة بخارية، ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية، وأثناء التحقيق معه اعترف بارتكابه الواقعة هو وآخرين، بتحريض من زوجة المجني عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط شمالي قنا، كشفت غموض العثور على جثة شاب بها طعنات داخل زراعات البرسيم.

البداية بتلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بالعثور على جثة كريم حامد عبد الراضي، 28 عاما، بها طعنات متفرقة بالجسد، داخل زراعات البرسيم بفرشوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وبعد تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث فرشوط، كشفت التحريات أن زوجة المجني عليه، حرضت صديقيه بقتله، بسبب وجود علاقة بينها وبين أحدهما والذي استعان بآخر لتنفيذ الجريمة.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه كان يعمل في بوفيه عند أحد أعضاء مجلس النواب، وأثناء عودته من محل عمله، استدرجاه إلى زراعات البرسيم، وقاما بطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم، بعد الاتفاق مع زوجته، وتركاه غارقا في دمائه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.

مجلس النواب معا مصادر قبل بعد مركز مالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير العدل يعلن تعميم مشروع «تجديد الحبس عن بُعد» فى محاكم الجمهورية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

من المشرحة للمقابر.. خروج جثتى سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

ماجد حبته

قمة الملفات الإفريقية المزمنة

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

رشا عبدالمنعم

«المواجهة والتجوال».. المسرح فى خدمة التنمية

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟