الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيطالى يتابع مع مبعوثة الأمم المتحدة مُجمل الأوضاع فى ليبيا

دي مايو
دي مايو

التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، لإطلاع الجانب الإيطالي على الوضع في ليبيا، وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية.

وقال دي مايو: "التقيت اليوم في روما المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لاطلاعنا على الوضع في ليبيا، حيث تواصل إيطاليا العمل بأقصى قدر من الالتزام في هذا الملف"، مشددا على أن "الأمن في البحر الأبيض المتوسط، والاستقرار الليبي، واحترام حقوق الإنسان في ليبيا هي من أولويات إيطاليا."

وأضاف دي مايو "علاوة على ذلك، فإن تولي مسئولية الآخرين هي الرسالة التي كررها البابا فرنسيس أمس. وكذلك في ليبيا أنه من الملح مواجهة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، فهو هدف يبقى في صميم عمل إيطاليا، لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة إلا بالبقاء متحدين وبأقصى قدر من مشاركة الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائنا الدوليين. نحافظ على الاهتمام عاليا."

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الجمعة، إن سلطات بلاده تدعم "عملية انتخابية شاملة وشرعية" في ليبيا.

وجدد الوزير الإيطالي التأكيد على أن ليبيا على "رأس أولويات إيطاليا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر الجاري.

وكان دي مايو، قد أشار مخاطبا مؤتمر (حوارات المتوسط) الذي انعقد بداية هذا الشهر بالعاصمة روما، إلى أن ​​"التحدي الأكثر إلحاحا بالنسبة لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو تحقيق الاستقرار في ليبيا".

كما ذكر بمخرجات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي انعقد في 12 نوفمبر الماضي، والتي "دعت الفاعلين الليبيين إلى الالتزام البناء بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية".

 ونوه بأن المؤتمر، أكد أيضا "أولوية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وعلى ملكية الليبيين لمبادراتهم الوطنية، والدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في إطار عملية برلين وبرعاية الأمم المتحدة".

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