السعودية: 450 شركة من 37 دولة تشارك فى معرض الدفاع العالمى بالرياض

ذكرت المملكة العربية السعودية، أن أكثر 450 شركة من 37 دولة ستشارك في النسخة الأولى لمعرض الدفاع العالمي بالعاصمة الرياض في مارس المقبل.

وأكد القائمون على معرض الدفاع العالمي "الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن" - في بيان حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين - حجز جميع مساحات العرض وإتمام الاستعدادات لانطلاق النسخة الأولى من المعرض بالرياض في الفترة بين 6 و9 مارس، تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح البيان، أن المعرض يبدأ يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضا حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات، بحضور آلاف الزوار ومئات من عمالقة الصناعة بمن فيهم لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال داينامكس، ونافانتيا، وبي إيه إي سيستمز، وL3 هاريس، ونورينكو.

وقبل يوم من انطلاق المعرض، سينظم المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) "ملتقى الرياض للدفاع" كحدث تمهيدي للنسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي.

ويستضيف الملتقى عددا من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم للنقاش في أحدث توجهات القطاع التي سترسم مستقبل الدفاع والأمن، فيما يتبع الملتقى فعالية "تحية الرياض"، حيث ستحلق طائرات عسكرية دولية في سماء الرياض لأداء عرض جوي مذهل.

وقالت الوكالة السعودية، إن المملكة ستستعرض قدراتها المحلية في صناعات الأمن والدفاع وذلك من خلال الجناح السعودي بمشاركة واسعة للجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية.

ونقلت "واس"، عن الرئيس التنفيذي في معرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي قوله: إن "مستوى الطلب على المشاركة في المعرض يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في سوق الدفاع والأمن بالمملكة".

وأشار بيرسي إلى أن النسخة الأولى من المعرض تشكل فرصا لرواد الصناعة حول العالم، للتعرف على منظومة الصناعات العسكرية في السعودية وتوجهاتها الإستراتيجية ومقابلة الشركاء الرئيسيين في الصناعة من خلال برامج تواصل مصممة خصيصا، لتحفيز الشراكات والصفقات بين المشترين والموردين على جميع المستويات في سلاسل الإمداد.

وينفرد المعرض عالمياً بمجموعة من المزايا، وفقا لـ (واس)، في مقدمتها تجهيز مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 45 مترا للعروض الجوية المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تعد من أهم التوجهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية.