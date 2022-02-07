انتشار أمنى لتأمين فعاليات ختام معرض القاهرة الدولى للكتاب

انتشرت أجهزة الأمن بالقاهرة بمحيط مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس لتأمين انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى آخر أيام استقبال الجماهير.

وتنتهي فعاليات معرض الكتاب، اليوم الإثنين، على أن يتم إخلاء قاعات أرض المعارض في تمام الـ8 مساء اليوم.

وعززت أجهزة الأمن بالقاهرة من تمركزاتها الأمنية بمحيط أسوار المعرض وأبوابه وشددت الإجراءات وخصصت دوريات متحركة لتأمين المعرض.

وتمركزت آليات شرطية لتأمين محيط المعرض من الخارج، وتواجدت عناصر الشرطة النسائية لتسهيل دخول السيدات وفقًا لقواعد الأمن المتبعة، كما مشط خبراء المفرقعات مداخل ومخارج المعرض وراجعت قوات الإطفاء وسائل السلامة.

