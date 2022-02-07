الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: مقترح لبناء مدينة شبابية للعلاج ومكافحة الإدمان

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، دكتورة سلمى عبدالجبار المبارك بالقصر الجمهوري، اليوم الإثنين، بوفد من مؤسسة شباب السلام والتنمية.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له، إن المتحدثة باسم وفد شباب السلام والتنمية، آمنة عثمان العفيفي، قالت  في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول جهود المؤسسة  لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقالت إن المؤسسة قدمت لعضو مجلس السيادة مقترحاً لبناء مدينة شبابية ورياضية متكاملة للعلاج ومكافحة الإدمان، مشيرة إلى أن عضو مجلس السيادة دكتورة سلمي عبدالجبار أعلنت عن ترحيبها بالفكرة، ووعدت بدعم المشاريع المقدمة من قبل المؤسسة.

وكانت عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني سلمى عبدالجبار المبارك، أكدت على أهمية دور الإعلام في توجيه خطاب وطني إيجابي من شأنه تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية.

وأمنت سلمى لدى لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم بالدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، على ضرورة بناء شراكات وطنية بين وزارة الإعلام والوزارات ذات الصلة، لبلوغ الأهداف المرجوة، مع استصحاب دور الشباب الفاعل في البناء والتعمير لإعلاء قيم الوطنية وبناء وطن يسع الجميع على اختلاف ثقافاتهم.

وشددت على ضرورة تحقيق مبدأ وطن للجميع من خلال خطاب إعلامي صادق ووطني يلتزم بالمعايير المهنية.

من جانبه، اطلع الدكتور جراهام، عضو مجلس السيادة، على مهام واختصاصات وزارة الثقافة الإعلام، موضحاً أن الوزارة تضم قطاعات الثقافة والإعلام والسياحة، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والرؤى توحيداً للخطاب الإعلامي ليكون إيجايباً محفزاً للعمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني وإعلاء قيم الثورة.

وأمن وزير الثقافة والإعلام المكلف على ضرورة تنظيم معارض ومهرجانات ثقافية لنشر الوعي والتنوع الثقافي، وضرورة العمل على تنشيط قطاع السياحة باعتباره موردا مهما لرفد الاقتصاد السوداني.

مجلس السيادة السودان مجلس السيادة السوداني مكافحة المخدرات علاج الإدمان

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