19 ألفًا و175 منفذا لصرف المعاشات على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية استقر عند 19 ألفًا و175 منفذا حتى فبراير الجاري.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونا و 36 ألفا حتى فبراير الجاري، مقارنة ب 14 مليونًا و23 ألفًا يناير الماضي، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و670 ألفا مقارنة بـ10 ملايين و 694 ألفًا، فى يناير الماضي.

أما فيما يخص قنوات صرف المعاشات، أوضحت الهيئة أنها تتم من عدة جهات ومنها:

- منافذ أو ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

- منافذ البريد المنتشرة على مستوى المحافظات.

- منافذ بنك ناصر الاجتماعي.

- من محافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات.

البنوك التجارية (كارت ميزة أو حساب توفير).

- من بنوك القرى.