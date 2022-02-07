الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قبل ختام فعالياته.. تعرف على ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض الكتاب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كشف مصدر مسئول بوزارة الثقافة، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، سيعلنان بعد قليل، دولة ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الجديدة الـ54، المقرر إقامتها يناير المقبل.

وقال المصدر إن اللجنة العليا، للمعرض استقرت على أن تكون الأردن ضيف شرف الدورة الجديدة.

وتعقد الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤتمرًا صحفيًا، في قاعة ضيف الشرف، لتسليم راية الدورة الـ54 لدولة ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.

وخلال المؤتمر الصحفي، سوف يعلن الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الدولة التي تم اختيارها لتحل ضيف شرف الدورة المقبلة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وحلت دولة اليونان ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022، في دورته الـ53، التي انطلقت تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، خلال الفترة من 27 يناير وحتى 7 فبراير.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أقيمت تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وكانت تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة.

مصدر مسئول من داخل وزارة الثقافة لدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور هيثم الحاج علي ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي الأردن ضيف شرف الدورة الجديدة

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