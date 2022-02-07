الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض متهمة بقتل ابنها على طبيب أمراض نفسية بأسيوط

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

انتقل فريق من النيابة العامة بأسيوط، للاستعلام عن حالة الأم التي قتلت ابنها خنقًا وإصابة ابنتها وفتحت أسطوانة البوتاجاز للاستعلام عن الحالة الصحية لها والطفلة التي في المستشفى، كما قررت عرضها على طبيب أمراض نفسيه وعقلية لبيان أبعاد مرضها النفسي. 

وكانت الساعات الأولى من صباح اليوم، شهد مركز أبنوب شرق محافظة أسيوط حادثًا مأساويًا حيث قتلت سيدة مريضة نفسيًا ابنها وإصابة ابنتها بحروق شديدة وحاولت قتل نفسها بعد أن خنقت الطفل وفتحت أسطوانة البوتاجاز وأشعلت النيران بطفلتها ونفسها. 

وتلقى اللواء دكتور عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء وائل نصار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، يفيد بمقتل طفل وإصابة شقيقته بحروق شديدة وإصابة والدتهم بجروح وحروق شديدة. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وفرق الإسعاف ورجال المباحث، وتبيَّن من المعاينة وشهادة شهود العيان من سكان الشارع أن الأب خرج لمشاهدة مباراة مصر والسنغال وعقب عودته في الساعات الأولى من صباح اليوم، اكتشف أن الأم - وهي مريضه نفسًيا - قتلت طفلها خنقًا واشعلت النيران في الطفلة ونفسها. 

وجرى نقل الأم والابنة المصابة إلى مستشفى أسيوط الجامعي والتحفظ على جثة الطفل بمستشفى أبنوب المركزي تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وقررت النيابة العامة في أول قرار لها بعد التصريح بدفن الطفل عرض السيدة على طبيب الأمراض النفسية والعقلية لبيان مدى صحتها العقيلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

النيابة العامة اسيوط الأم قتلت ابنها ابنتها

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وائل لطفي

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