900 مليون دولار استثمارات وحفر 100 بئر لزيادة إنتاج البترول فى مصر

عُقدت أعمال الجمعيات العامة لشركتي خالدة وقارون للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023، والموازنة المعدلة للعام المالى الجارى 2021-2022.

زيادة إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز



وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ خطة عمل تلبي الطموحات فيما يتعلق بزيادة إنتاج الثروة البترولية من الخام والغاز والمتكثفات، خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية، فضلاً عن الاستمرار في رفع كفاءة الأداء والالتزام الصارم بمعايير السلامة وحماية البيئة والتدريب المستمر للعاملين، والتحول للأنظمة الرقمية التي تسهم في اتخاذ القرارات في التوقيت والزمان المناسبين.

من جانبه، استعرض المهندس سعيد عبدالمنعم، رئيس شركة خالدة للبترول، أهم مؤشرات العام المالى القادم، حيث أوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات مبدئيا إلى 900 مليون دولار، وأنه من المخطط أن يشهد نشاط حفر الآبار التنموية والاستكشافية حفر أكثر من 100 بئر، وتحقيق متوسط إنتاج يومي 132 ألف برميل زيت خام، ومتكثفات وبوتاجاز و631 مليون قدم مكعب غاز طبيعي.

وأوضح المهندس أشرف عبدالجواد، رئيس شركة قارون للبترول، أنه من المخطط إنتاج حوالى 5ر20 ألف برميل يومياً خلال العام المالى 2022/2023، باستثمارات 242 مليون دولار، والتى تعتمد بصفة أساسية على برنامج حفر يشمل 27 بئرا استكشافية وتنموية، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة إصلاح وصيانة الآبار، وكذلك إعادة إكمال الآبار لتحقيق أعلى معدلات إنتاج، والحفاظ على المعدلات المرتفعة لمتوسط عمر الآبار.

حضر أعمال الجمعيات العامة للشركتين، الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون البترول، والمهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونوابه، والمهندس ديفيد تشى، نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشى الأمريكية بمصر، والمهندس محمد وسام، مدير عام قطاع شئون الغاز بالوزارة.