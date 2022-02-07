الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قطع أثرية وعملات ذهبية ولوحات فنية».. نستعرض مضبوطات «كنز شقة الزمالك»

كنز شقة الزمالك
كنز شقة الزمالك

«كنز شقة الزمالك».. قضية تثير الجدل منذ بدايتها في يونيو 2016 حتى الآن، عقب تحديد جلسة 19 فبراير الجاري؛ لنظر محاكمة ملاك الشقة.. وفي هذا التقرير نرصد الآثار والكنوز التابعة للعصور القديمة التي تم التحفظ عليها ومصادرتها من الشقة.

-1204 قطعة أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.
- 2907 قطعة من الذهب سواء الاصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تخلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى. 
- 8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسية ومعروضة في صالة (Enharm). 
-787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.
- كتالوجات تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعة أثريه مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية.
- تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطريقة غير شرعية.
- 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات chrisies، قطعتين أثرية كانت معروضة في صالة "bonhams" عام 2017.
- 103 لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي. 
-70 لوحة وتعد من الأعمال التجارية.
- 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق. 
-800 قطعة إكسسوار عالي.

كنز شقة الزمالك الاثار الكنوز العصر الاسلامي الذهب الخلفاء العباسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

من المشرحة للمقابر.. خروج جثتى سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

التعليم: مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات الطلاب بالخارج

صقيع على سيناء وشمال الصعيد.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟