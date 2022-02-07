«قطع أثرية وعملات ذهبية ولوحات فنية».. نستعرض مضبوطات «كنز شقة الزمالك»

«كنز شقة الزمالك».. قضية تثير الجدل منذ بدايتها في يونيو 2016 حتى الآن، عقب تحديد جلسة 19 فبراير الجاري؛ لنظر محاكمة ملاك الشقة.. وفي هذا التقرير نرصد الآثار والكنوز التابعة للعصور القديمة التي تم التحفظ عليها ومصادرتها من الشقة.

-1204 قطعة أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

- 2907 قطعة من الذهب سواء الاصفر أو الأبيض والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والتي تخلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى.

- 8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسية ومعروضة في صالة (Enharm).

-787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

- كتالوجات تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعة أثريه مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية.

- تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطريقة غير شرعية.

- 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات chrisies، قطعتين أثرية كانت معروضة في صالة "bonhams" عام 2017.

- 103 لوحة فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي.

-70 لوحة وتعد من الأعمال التجارية.

- 10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

-800 قطعة إكسسوار عالي.