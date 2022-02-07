الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة الأسقفية في مصر تنظم مؤتمرًا لخدام مدارس الأحد

سامى فوزى
سامى فوزى

نظمت الكنيسة الأسقفية مؤتمرًا لتدريب خدام مدارس الأحد من الكنائس الأسقفية بكل المحافظات، حيث حضر حوالي ٧٠ متدربًا على مدار يومين وذلك في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك بحضور دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والقس يشوع يعقوب راعي لجنة مدارس الأحد. 

من جانبه قدم المطران سامي فوزي رؤية الإبروشية لهذا العام  والتي تحمل عنوان "كنيسة حية لمجتمع افضل"، مؤكدًا على أهمية دور خادم مدارس الأحد  في تحقيق هذه الرؤية و غرسها في طفل اليوم الذي يمثل كنيسة الغد كما صلى مقدما كل الدعم والتشجيع للخدمة والخدام.

واهتم المؤتمر بتقديم منهج لقادة مدارس الأحد  وتوفير الكتب للطفل والمعلم من جميع الأعمار والتدريب على طريقة استخدامه.

وتضمن المؤتمر محاضرة عن كيفية تقديم الدرس بخمسة خطوات شيقة وورشة للأشغال اليدوية وتقديم أفكار مبتكرة من الخامات المتاحة وأيضا  محاضرة عن صحة الطفل وكيفية اكتشاف الأمراض الشائعة وتنبيه الأهل لها مثل الانيميا والديدان وضعف البصر وADHD كما شارك خدام الكنائس بأوقات للتسبيح والعبادة.

هذا ويستضيف مركز جسور الثقافي بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى فى لقاء مفتوح وذلك يوم السبت الموافق ١٢ فبراير فى تمام الساعة السابعة مساءًا بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وذلك إيمانًا من المركز بدور الثقافة والكتب في رفع الوعي وخلق حوار بناء على أن يوقع الكاتب الكبير نسخًا من روايته "رصاصة في الرأس" لجمهوره ومحبيه حيث يوفر مركز جسور نسخًا منها  

الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور الثقافى هى بناء جسور المحبة بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم و خلفياتهم من خلال الفن، الموسيقى والثقافة إذ يستضيف مركز جسور حوالى 4 آلاف شخص سنويا.ً

سامي فوزي أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران سامي فوزي دكتور سامي فوزي

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