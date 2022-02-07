الرعاية الصحية: النصر التخصصي مجهزة بأحدث التقنيات في تشخيص الأورام

قالت هيئة العامة للرعاية الصحية، إن مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد مجهزة بأحدث التقنيات في مجال تشخيص الأورام ومعدلات انتشارها وعلاجها، وذلك لرفع معاناة مرضى الأورام وذويهم بوحدتي الطب النووي والعلاج الإشعاعي.

وأوضحت أن وحدة العلاج الإشعاعي Radiotherapy بالمستشفى تتميز بتجهيزها بأحدث التكنولوچيا الطبية في مجال العلاج الإشعاعي حيث تضم الوحدة جهاز Elekta Model Synergy Platform تقنية IMRT ثلاثي الأبعاد متعدد الشدة والتي تضمن أعلى معايير الدقة والأمان.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك التقنية توفر مزيد من التحكم في الجرعة الإشعاعية؛ وبالتالي تقليل جرع الإشعاع التي تصيب الخلايا أو الأنسجة الطبيعية أثناء توصيلها إلى الخلايا السرطانية.

وتابعت أنه يمكن متابعة حالة المريض الصحية في مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، حتى لو كان من غير منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت عن توافر خدمة فحص مقطعية بالصبغة على شرايين القلب والشريان الأورطي "تاڨي بروتوكول _ TAVI Protocol" داخل قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة، أن قبل عملية زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة TAVI، يتم عمل فحص مقطعية بالصبغة على شرايين القلب والشريان الأورطي "تافي بروتوكول" لبيان قياسات خاصة للصمام لإرسالها للشركة المنتجة للصمامات، ومن ثَّم إجراء عملية الزرع.

وأضافت، أن "تاڨي بروتوكول" هو فحص يتم فيه حقن الصبغة الوريدية بمادة تباين عاكسة للأشعة تُظهر الصمام والشريان الأورطي للمساعدة في إجراء الجراحة على أكمل وجه وأخذ القياسات المناسبة.

وتابعت، يتم إجراء الفحص على جهاز مقطعية متعدد المقاطع (160) سلايس، وله شروط معينة منها استقرار النبض، وألا يتجاوز نبض المريض (70)، وأن يتم تحضير المريض قبل ذلك بأن لا يتناول أي مشروبات تحتوي الكافيين، ومن الشروط أيضًا أن يتوقف التدخين إيجابي أو سلبي، ويجب قبلها إجراء تحليل وظائف كُلى وهي تحاليل متوفرة أيضًا بوحدة معامل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.