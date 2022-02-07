التصريح بدفن جثمان طفل قتلته أمه بأسيوط

صرحت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بدفن جثمان طفل قتلته والدته وحرقت شقيقته، عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للأم القاتلة وأفاد الأطباء أن حالتها حرجة ولا يمكن استجوابها.

وعن التفاصيل، قتلت ربة منزل - مريضة نفسيًا - ابنها وأشعلت النيران في ابنتها وحاولت قتل نفسها بفتح أسطوانة البوتاجاز بمنزلهم بمدينة أبنوب وإشعال النيران.

وتلقى أمن أسيوط إخطارًا، يفيد مقتل طفل وإصابة شقيقته بحروق شديدة وإصابة والدتهم بجروح وحروق شديدة وتم نقل الأم وسط حراسات أمنية مشددة إلى سجن مستشفى أسيوط الجامعي للعلاج، والابنة المصابة إلى قسم الحروق بالمستشفى الجامعي والتحفظ على جثة الطفل بمستشفى أبنوب المركزي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتقل فريق من نيابة أبنوب لمعاينة موقع الحادث والاستماع للشهود.