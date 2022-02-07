الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رحيل شقيق الانبا صموئيل أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في طموه

الانبا صموئيل
الانبا صموئيل

تقدم صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر ومجمع آباء كهنة الايبارشية، بخالص العزاء إلى صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا صموئيل اسقف طموه وتوابعها، فى انتقال شقيقه، الدكتور رافت اسحق.

هذا وكان قد انطلقت فاعليات بدء فصل القديس الانبا ارسانيوس لإعداد الخدام بكنيسة الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس ابي سيفين _سفاجا، وذلك تحت رعايه وإشراف القس فيلوباتير روماني راعى الكنيسة.

وتم إلقاء ثلاث محاضرات الأولى بعنوان رصد الواقع ، للمتكلم القس فيلوباتير روماني، والثانيه بعنوان إعداد الخدام ، للمتكلم المهندس إيهاب عونى، والثالثه بعنوان الكتاب المقدس، للمتكلم الدكتور عاطف بطرس

كما إلتقى صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر، بآباء كهنة الايبارشية، ناقش فى خلاله بعض الأمور الخدمية، وشارك بالحضور القمص داؤد لمعى، حيث حاضر الاباء بمحاضرتين بعنوان : الليتورجيا فى الكنيسة القبطية ، والارثوذكسية في الكتاب المقدس

وعلى صعيد اخر، قام صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر، فى كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجائبى بالغردقة، بسيامة عدد ٥٠ شماساً فى رتبة الابصالتس.

كما كان قد استقبل مؤخرا صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر بمقر المطرانية، سيادة اللواء أركان حرب محب حبشى، رئيس المنطقة الجنوبية العسكرية، وكان يرافق سيادته وفد رفيع المستوى تكون من سيادة العميد ايهاب المغربي، رئيس القطاع العسكرى بالبحر الأحمر، وسيادة العميد ابراهيم شامة، رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الجنوبية العسكرية، وسيادة العميد تامر أبو شادي، رئيس شعبة التنظيم والإدارة للمنطقة الجنوبية العسكرية، وسيادة المقدم جمال عسكر، وسيادة الرائد أحمد الأزهرى، وسيادة النقيب عمر بشرى.

كما شارك ايضا مؤخرا صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، فى وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحر الاحمر.

كما حضر اللقاء لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية لمحافظة البحر الاحمر.

الانبا صموئيل الأنبا صموئيل اسقف طموه الأنبا صموئيل المعترف دير الانبا صموئيل الأنبا باسيليوس أسقف دير الأنبا صموئيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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